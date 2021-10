Svenske hoteller merker at Norge har gjenåpnet

NTB

Gjenåpningen av Norge etter coronapandemien har hatt en nærmest umiddelbar effekt for hotellene i Vest-Sverige. Spesielt før og under høstferien.

Flere hoteller, turoperatører og spaanlegg i regionen Vest-Sverige melder om en vesentlig økning av norske besøkende i høstferien, ifølge Turistrådet Vest-Sverige.

På Tanumstrand hotell i Grebbestad, som er et av de største hotellene i regionen, økte norske bestillinger for de to første ukene i oktober fra under ti gjester i 2020 til rundt 550 gjester i år. For oktober måned forventes det rundt 1.000 norske gjestedøgn på hotellet.

– Før pandemien inntraff var rundt 40 prosent av gjestene på Tanumstrand nordmenn, et tall som falt til under 5 prosent i 2020, sier hotelldirektør Marit Bjørnland.

– Etter at karantenekravene ble fjernet og det norske samfunnet åpnet opp igjen etter covid, har vi fått meldinger om en solid oppgang i bestillinger fra Norge, bekrefter administrerende direktør Fredrik Lindén i Turistrådet Vest-Sverige.

Turistrådet representerer reiselivsnæringen i distriktene Bohuslän, Göteborg, Dalsland og Västergötland.

– 2019 var et fantastisk år for hele regionen, med rekordhøye 480.500 norske gjestedøgn. Det vil nok gå en stund før vi er helt tilbake på 2019-nivået, men den umiddelbare effekten vi ser etter gjenåpningen av Norge er en svært god start, mener Lindén.