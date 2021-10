Forretningsmann dømt til fengsel etter Norfund-svindel

NTB

En forretningsmann i Trondheim er dømt til to og et halvt års fengsel for heleri av penger i forbindelse med den såkalte Norfund-saken.

Rettssaken mot mannen kom i kjølvannet av opprullingen i 2020 av at det norske statlige investeringsfondet Norfund ble svindlet for 100 millioner kroner gjennom et digitalt angrep. Trøndelag tingrett dømte mannen etter en tiltale om grovt heleri av om lag 8,8 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

Ifølge dommen skal mannen ha vært i oppstartsfasen med et selskap og trengte kapital da han kom i kontakt med en som sa han kunne skaffe penger fra afrikanske finansselskaper. Han lånte ut sin BankID og åtte bankkontoer til vedkommende som sa at det kunne komme inn omtrent 70 millioner kroner på kontoene.

I retten erkjente mannen de faktiske forholdene, men ikke straffskyld etter tiltalen. Retten dømte ham likevel for å ha mottatt 8,8 millioner kroner av pengene som kom inn på kontoene hans. Foruten fengselsstraffen må forretningsmannen også betale erstatning til Norfund på 2,7 millioner, samt 220.000 kroner til et annet firma. Han dømmes også til å tåle en inndragning på 186.000 for å dekke opp for erstatningen til Norfund.