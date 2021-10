NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 15. oktober.

Fengslingsmøte for den siktede etter Kongsberg-drapene

Etter drapene på Kongsberg onsdag skal det være fengslingsmøte for siktede Espen Andersen Bråthen i Buskerud tingrett. Saken vil bli avgjort som såkalt kontorforretning, det vil si at Bråthen ikke møter i retten selv. Fengslingsmøtet skjer i Kongsberg klokka 09.00.

KrFU holder landsmøte

Kristelig Folkepartis Ungdom holder landsmøte på Gardermoen. Edel-Marie Haukland går av som leder. Innstilt som erstatter er Hadle Rasmus Bjuland.

Møte mellom Storbritannia og EU

Utsendinger fra Storbritannia og EU skal møtes i Brussel for å diskutere uenigheter omkring Nord-Irlands posisjon og toll- og grensekontroller.

Koronapass blir obligatorisk på arbeidsplasser i Italia

Det er frykt for kaos og opptøyer når Italia fra fredag krever vaksinepass av alle ansatte for å slippe inn på arbeidsplassen. Vaksinepassene kreves allerede av flere yrkesgrupper samt for å delta på en rekke arrangementer.

Bundesligakamp for Håvard Nordtveit

Håvard Nordtveit og Hoffenheim tar imot Köln til den første kampen i Bundesliga etter landslagspausen. Avspark 20.30.