Kvinne funnet omkommet etter leteaksjon

En kvinne i 70-årene er funnet omkommet i Sande i Holmestrand kommune etter å ha vært savnet siden torsdag.

Kvinnen ble sist sett rundt klokken 18 torsdag kveld, og Sørøst politidistrikt satte torsdag kveld inn flere politipatruljer for å lete etter henne.

Klokken 03.55 natt til fredag opplyser politiet at kvinnen er funnet omkommet i nærheten av egen bolig. De pårørende er varslet.

Politiet opplyser til NTB at alt tyder på at kvinnen døde av naturlige årsaker, men at hun vil bli obdusert for å få bekreftet dødsårsaken. En politisperring er satt opp ved funnstedet inntil videre.