Kongsberg-drapene: Dette vet vi

Fem personer ble drept og to personer ble skadd i Kongsberg onsdag kveld. Dette er det vi så langt vet om hendelsen.

Klokken 18.12,30: Politiet får varsel om hendelse i en Coop-butikk på Kongsberg.

18.28: Sørøst politidistrikt skriver på Twitter:

«Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen».

18.47: En mann blir pågrepet og sendt til arresten i Drammen.

19.24: Sør-Øst politidistrikt melder følgende på Twitter:

«Det er pågrepet en gjerningsperson. Det er en alvorlig hendelse. Politiet kommer tilbake med mer informasjon».

Rundt klokken 20.30: Politiet bekrefter at flere er skadd og flere er døde. Senere på kvelden bekrefter politiet at fem personer ble drept og og at to personer ble skadd, blant dem en politimann som ikke var på jobb. Skadene på de to er ikke livstruende, opplyser politiet til NTB.

01.50: Politiet går ut med informasjon om den pågrepne. Den siktede er en 37 år gammel mann, som er dansk statsborger og bosatt i Kongsberg.

Fire kvinner og én mann drept

Siktede satt i avhør natt til torsdag. Han erkjenner de faktiske forhold, ifølge politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen.

– Han samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsen, sier hans forsvarer Fredrik Neumann.

Overfor TV 2 bekrefter hun også at siktede er en kjenning av politiet i forbindelse med flere ulike forhold. Han skal også ha vært i kontakt med helsevesenet flere ganger.

På en pressekonferanse torsdag formiddag opplyste politiet at fire kvinner og én mann ble drept. Alle var i alderen 50 til 70 år.

Ingen av de drepte er formelt identifisert enda.

Politiet tror at alle drapene skjedde etter at de fikk kontakt med gjerningsmannen første gang.

Siktede truet familiemedlemmer

Pressekonferanse med politimester Ole Bredrup Sæverud torsdag, dagen etter at en mann drepte fem personer i Kongsberg kvelden før. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt bekreftet at siktede hadde konvertert til islam og at de hadde fått bekymringsmeldinger om radikalisering.

I fjor ble siktede ilagt seks måneders besøksforbud mot to nære familiemedlemmer etter å ha truet med å ta livet av den ene av dem, ifølge en kjennelse, melder VG.

I mai 2020 år tok han seg inn i foreldrenes hus og truet med å drepe sin far. I politiets anmeldelse står det blant annet at han gikk rundt i huset selv om de ba ham forlate stedet, heter det i dommen.

Han skal ha kommet med trusler og la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen, skriver NTB.

Tilbake i 2012 ble siktede dømt til 60 dagers betinget fengsel for grovt tyveri og kjøp og bruk av en mindre mengde hasj, ifølge avisen.

Mannen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Det opplyser politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NRK.

Hun sier at arbeidet med å gjennomføre en prejudisiell vurdering starter torsdag.

Flere våpen



Mathiassen bekrefter overfor NTB at det er brukt andre våpen i tillegg til pil og bue.

Hva slags våpen det er snakk om, ønsker ikke politiadvokaten å si noe om, av hensyn til etterforskningen.

– Vi mener det er én person som har utført disse handlingene alene. Det er naturlig å vurdere om det er en terrorhandling, sa Øyvind Aas, driftssjef i Buskerud-politiet, på en pressekonferanse sent onsdag kveld.



Politiets sikkerhetstjeneste er koblet på saken.