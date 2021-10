Mann dømt for fyllekjøring på elsparkesykkel – som den første i Norge

NTB

En 41-åring fra Telemark er den første i Norge som er dømt til fengselsstraff for fyllekjøring på elsparkesykkel.

Agder lagmannsrett dømte mannen til betinget fengsel i 14 dager i tillegg til en bot på 15.000 kroner for uaktsom kjøring med elsparkesykkel, skriver Varden. I tingretten fikk mannen en bot på 18.000 kroner, som påtalemyndigheten anket.

Det var i fjor at mannen var i en ulykke med elsparkesykkel i Oslo. Han krysset trikkeskinnen rett foran en trikk, skled på skinnen og kolliderte med en kum som stakk opp på grunn av veiarbeid. Trikkeføreren ble vitne til ulykken.

– Jeg ble liggende i trikkeskinna og kunne blitt overkjørt av trikken hvis ikke en forbipasserende hadde stoppet den, sier 41-åringen fra Telemark til Varden.

Lagmannsretten mener kjøringen var så grov uaktsom, promillen så høy og skadepotensialet både for ham selv og andre så stort at mannen måtte ha fengselsstraff for det. Det er første gang det skjer.

– Lagmannsretten har ikke funnet eksempler fra rettspraksis på straffutmåling for alkoholpåvirket føring av elsparkesykkel, heter det i dommen mot 41-åringen.