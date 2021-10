Forsikringsselskap: Skift til vinterdekk om du skal til fjells

NTB

Høstferien starter for deler av landet mandag. Dersom du skal til fjells, råder Tryg Forsikring til å skifte til vinterdekk.

– Skal du opp i høyden, så skift til vinterdekk nå. Det er for sent når du skrenser rundt på sommerdekk på høyfjellet. Ikke bare risikerer du å skade andre, men du kan også bli stående fast over lengre tid om du er skikkelig uheldig, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Den kommende uken er det høstferie for Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestland og Vestfold og Telemark. Store deler av Øst- og Sørlandet avslutter høstferien denne helgen.

Det er sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold og snø flere steder, og i Vestland er det sendt ut gult farevarsel om mye regn.

– Det betyr fare for overvann og at veier kan bli stengt på kort varsel. Starter du høstferien i bil, bør du sørge for å ha mat, drikke og varme klær i bilen i tilfelle man blir stående en stund, sier Brandeggen.