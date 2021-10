Håper på E6-åpning i Oppdal onsdag

NTB

Det er sluppet en rekke vannbomber over rasområdet ved E6 i Drivdalen i Oppdal tirsdag, og Statens vegvesen håper at veien kan åpnes onsdag morgen.

Det vil bli gjennomført en befaring onsdag morgen, og hvis steinmassene fortsatt er stabile, håper man på åpning innen klokka 09.00, skriver Adresseavisen.

Gjennom tirsdagen har det blitt sluppet totalt 20.000 liter vann over rasområdet for å skape trykk slik at løse steiner ramler ned. Det har gitt resultater.

– Slik som det ser ut nå, er massene stabile, og det har ikke ramlet ned noe mer, sier kontrollingeniør Terje Engstrøm i Statens vegvesen.

E6 mellom Oslo og Trondheim over Drivdalen, rundt tre kilometer nord for Kongsvoll i Oppdal kommune, ble stengt etter et ras søndag morgen. Politiet anbefaler omkjøring på riksvei 3 gjennom Østerdalen.