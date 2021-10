Forsikringsselskap ber folk ta grep foran uværshelg

NTB

Det ventes en særdeles våt helg i store deler av landet. Forsikringsselskapet If ber folk følge nøye med, og advarer mot flere skader.

– Vi ser at når det er riktig uvær, at det er en rekke typer skader som oppstår samtidig. Når det vil regne og blåse kraftig denne helgen mange steder, er det lurt å følge nøye med, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Måneden oktober har svært variable tall i forsikringsstatistikken. I løpet av de siste fem årene har det vært spesielt ille i oktober 2017. Da ble det meldt inn hele 454 naturskader knyttet til storm, og 1.625 flomskader. Totalt de siste fem årene har det vært meldt inn 2.304 flomskader i oktober måned, og 1.228 naturskader knyttet til storm.

Clementz oppfordrer til å flytte kjøretøyer som står lagret på steder der det samler seg mye vann. Dessuten bør man være aktsom på veiene.

– Å kjøre gjennom noe man tror er en liten sølepytt er en risikosport. Ofte samler det seg mye regnvann i kulverter i underganger under veier og jernbane. Ikke ta sjansen, det skal ikke mye vann inn i bilen før det blir store skader.