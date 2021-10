LO krever at SAS gjenansetter tidligere ansatte

NTB

LO mener at omorganiseringen i SAS rammer tidligere oppsagte ansatte fordi gjenansettelsesplikten dermed blir omgått.

Gjennom opprettelsen av nye datterselskap omgår selskapet en femårig gjenansettelsesplikt for oppsagte medarbeidere. Oppsagte medarbeidere må nå søke på jobbene sine på nytt – til dårligere vilkår, skriver LO i en pressemelding.

– Svært mange SAS-ansatte har gått arbeidsledige i over 1,5 år som følge av coronapandemien. De har tatt den største støyten for oss alle sammen. Nå står LO-fellesskapet sammen med dem, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO mener praksisen er et usolidarisk brudd med et anstendig arbeidsliv. De påpeker at selskapet har fått store summer i støtte fra de tre nordiske landene under coronapandemien, der SAS har måttet si opp nesten halvparten av sine ansatte.

– Det er svært skuffende at et så viktig selskap som SAS, med lange skandinaviske tradisjoner, nå utfordrer anstendigheten i luftfarten. Samtidig merker vi oss at det kommer nye aktører på markedet som vil bygge på den norske modellen og et tillitsfullt partssamarbeid, sier leder Are Tomasgard i LO Luftfart.