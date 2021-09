Regjeringen ønsker skaderegister for bil

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil vil styrke trafikksikkerheten. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Et offentlig skaderegister for bil vil styrke trafikksikkerheten, mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Nå skal et slikt register utredes.