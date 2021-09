Voldsofre skal få umiddelbart tilbud om å få erstatning utbetalt av staten

NTB

Regjeringen har foreslått en ny voldserstatningslov, som blant annet innebærer at voldsutsatte skal få tilbud om å få erstatningsbeløpet utbetalt av staten.

I dag må de voldsutsatte selv søke om voldsoffererstatning, men ordningen er ifølge regjeringen ikke godt kjent.

Derfor foreslår de at når retten har dømt noen til å betale erstatning, skal den voldsutsatte umiddelbart få tilbud om å få beløpet utbetalt av staten.

Voldsutsatte må i dag i snitt vente i 420 dager fra de sender inn søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, til de får svar på søknaden.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) beskriver dagens lov som komplisert og lite tilgjengelig.

– Det er på høy tid at vi får reformert voldsoffererstatningsordningen og sørget for at de som er utsatt for alvorlige volds- eller seksuallovbrudd, enkelt og raskt får erstatning for handlingene. Disse menneskene har lidd nok, og når de allerede har gått gjennom en krevende straffesak, bør de slippe å gå gjennom en lang

søknadsprosess i tillegg, sier hun i en pressemelding.

Lovforslaget skal også gjøre det mindre krevende for dem som har fått saken henlagt etter bevisets stilling, å fremme krav om voldserstatning.