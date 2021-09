Moxnes åpner for å bytte ut samarbeidsavtale med budsjettavtale

NTB

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

– Formen på en avtale er ikke det viktigste, det kan også skje gjennom en budsjettavtale. Det som ligger fast, er målet vårt om å sikre en ny kurs, sier Moxnes til NTB.

Rødt flyr høyt på målingene om dagen og ligger an til å suse forbi sperregrensen på valgdagen. Samtidig er det usikkert om trioen Ap/Sp/SV klarer å sikre seg flertall på Stortinget. Dermed kan en Støre-regjering bli avhengig av støtten til enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne – eller begge.

Utvidet budsjettavtale

Rødt har avvist å gå i regjering selv, men Moxnes har flere ganger åpnet for å støtte en ny regjering fra Stortinget gjennom en forpliktende samarbeidsavtale.

Nå åpner Rødt-lederen for at samarbeidet kan ta ulike vendinger.

– Poenget er at vi vil ha en samarbeidsavtale, og den kan inngås både i tida etter valget, når ny regjering og det parlamentariske grunnlaget avklares, eller som en utvidet budsjettavtale når regjeringen kan være avhengig av Rødts aktive støtte, sier Moxnes.

Han understreker at det er prosessen fram til en avtale som er av mindre betydning for Rødt. Når det gjelder selve innholdet i avtalen, forventer partiet tydelige og ambisiøse mål, konkrete tiltak med tidsfrister og garantier for at en ny regjering ikke viderefører retningen til den nåværende regjeringen, forklarer Moxnes.

Ser til Danmark

Moxnes forteller at Rødt har sett på forskjellige samarbeidsformer i andre land, blant annet Danmark. Der har Mette Frederiksens mindretallsregjering inngått en samarbeidsavtale med Rødts søsterparti, Enhedslisten.

Her til lands sikret Solberg-regjeringen seg flertall i Stortinget gjennom å inngå en samarbeidsavtale med KrF og Venstre i 2013, som varte til 2017.

Moxnes sier at han ikke kommer til å legge seg opp i en regjeringskabal etter valget. Målet hans er å binde de rødgrønne partiene til masten.

– Om det er en regjering med Ap og Sp, eller også med SV, så vil vi gjerne ha en avtale med den for å binde den til venstresiden. Det er målet vårt, sånn at de ikke kan kjøre slalåm i Stortinget, sier han.

Truer med å gå i opposisjon

Moxnes har tidligere lagt fram tre krav til en ny, rødgrønn regjering: skatteøkning for de rikeste som skal finansiere gratis tannhelse til alle, stans i all oljeleting og profittfri velferd.

Rødt-lederen har imidlertid avvist å stille ultimatum. Det står han fast ved.

MDG krever på sin side full stans i oljeleting for å støtte en Støre-regjering, enten det er gjennom en samarbeidsavtale eller en budsjettavtale.

Moxnes frykter ikke å bli forbigått i forhandlingene etter valget.

– Hvis de teller til 85 og det inkluderer oss, vil de være konstruktive. Det er jeg helt sikker på, sier Moxnes.

Dersom det likevel skulle skje, vil Rødt gå i opposisjon, forsikrer han.

– Da får de en historisk sterk Rødt-gruppe i full opposisjon mot seg i Stortinget. Hvis jeg hadde vært Støre, ville jeg heller valgt å samarbeide.