To menn dømt for å ha stjålet et Pushwagner-bilde

To personer brøt seg inn på mesterrammer i Trondheimsveien i Oslo i oktober i fjor og stjal et Pushwagner-bilde.

NTB

To menn er dømt for ha stjålet et Pushwagner-bilde til en verdi av 60.000 kroner fra et rammeverksted i Oslo i oktober i fjor.