Coronasmittet sykehjemsbeboer død i Stavanger

NTB

En fullvaksinert sykehjemsbeboer i 90-årene som var smittet av coronaviruset, døde søndag, opplyser kommunen.

– Vi fikk i dag vite om det første dødsfallet på et sykehjem i Stavanger på grunn av covid-19, opplyser helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.

Kvinnen var pasient sykehjem og døde søndag 29. august. Fosse forteller at de pårørende er varslet, og at de har samtykket til at kommunen opplyser om dødsfallet.

– Jeg ønsker å uttrykke min kondolanse. Denne hendelsen gjør inntrykk og preger oss alle sammen, fordi det så tydelig understreker alvoret i situasjonen vi fortsatt befinner oss i. Det er en påminnelse om at pandemien ikke er over, sier hun.

I smitteutbruddet ved Sunde sykehjem har seks beboere og fem ansatte har fått påvist covid-19. Det er første gang på to måneder at det har oppstått smitte ved sykehjem i Stavanger, skriver avisen.