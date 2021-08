Sarpsborg-skytingen: Spesialenheten ferdig med innledende avhør

Krimteknikere på stedet hvor en mann ble skutt og drept av politiet på Valaskjold i Sarpsborg lørdag morgen.

NTB

Spesialenheten for politisaker forteller at de er ferdig med de innledende avhørene etter at en mann ble skutt og drept av politiet lørdag i Sarpsborg.