FHI: R-tallet på 1,1 forrige uke

NTB

R-tallet som sier hvor mange en smittet person smitter videre, er beregnet til 1,1 i forrige uke, viser FHIs ukerapport.

Tallet er det samme som uken før.

FHI presiserer at beregningen av R-tallet sist uke er noe mer usikker enn beregningen lenger tilbake i tid og ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser.

Det er foreløpig meldt 4.453 tilfeller av covid-19 i forrige uke, en økning på 20 prosent fra uka før.

– Til tross for et raskt økende antall påviste smittede, holder forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall seg fortsatt lavt. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver Folkehelseinstituttet.