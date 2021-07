Kvinne i 40-årene funnet død i Fredrikstad

Kriminalteknikere fra politiet jobber på stedet etter et mistenkelige dødsfall i Fredrikstad. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Politiet har startet etterforskning av det som betegnes som et mistenkelig dødsfall i Fredrikstad og jobber med å avklare omstendighetene.

En kvinne i 40-årene er funnet død i en leilighet i Fredrikstad.

Hun bodde ikke der, men politiet har ingen holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt.

Politiet ble varslet om saken av helsepersonell klokken 9.50 torsdag. Det ble startet gjenoppliving, men kvinnen ble bekreftet død da politiet ankom.

– Fordi omstendighetene rundt dødsfallet var uklare, ble dødsfallet betegnet som mistenkelig, og politiet startet derfor etterforskning. Etterforskningen har så langt ikke gitt oss holdepunkter for at det er skjedd noe kriminelt, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Kvinnen var fra Fredrikstad. De pårørende er varslet.

– Det er ting på stedet inne i leiligheten som ambulansepersonell ikke synes er normalt. Da velger de å varsle politiet, sa innsatsleder Frode Petersen tidligere på dagen.

Kriminalteknikere gjorde torsdag undersøkelser på stedet.

– Det er et stort boligkompleks. Vi ønsker å foreta en rundspørring i blokka for å høre om det er noen som kan ha hørt eller sett noe som er av interesse for politiet, sa Petersen til NRK.