FHI: Andre vaksinedose kan fremskyndes med to uker

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet mener Norge kan starte å vaksinere med andre dose to uker tidligere enn planlagt. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Den store oppstarten for dose to skulle egentlig være i uke 34. Men nå kan FHI melde at det fremskyndes til uke 32 – og at flere vil få dose to tidligere.