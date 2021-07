Mann tiltalt for å ha svindlet nav for 340.000 kroner

NTB

En mann må møte i Fredrikstad tingrett, tiltalt for å ha tatt imot arbeidsavklaringspenger fra Nav uten å opplyse om at han bodde i Thailand.

Svindelen skal ha pågått mellom 9. oktober 2012 og 31. januar 2017, skriver Nettavisen.

Ifølge politiet har mannen sendt inn elektronisk meldekort til Nav om utbetaling av arbeidsavklaringspenger. Ifølge politiet har han imidlertid oppholdt seg i Thailand i denne perioden.

Arbeidsavklaringspenger fra Norge kan kun beholdes dersom man flytter til EU- eller EØS-land eller Sveits.

Politiet mener også at trygdebedrageriet til 69-åringen er grovt fordi beløpet på 340.000 kroner påførte Nav en betydelig økonomisk skade.

– Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av arbeidsavklaringspenger på til sammen kr 340.273, hvilket medførte tap eller fare for tap for Nav, heter det i tiltalen ifølge Nettavisen.

Mannens advokat Vigdis Brandstorp sier til samme avis at hun ennå ikke har kommet i kontakt med sin klient og følgelig ikke har noen kommentar til saken. Mannen er også tiltalt for falsk forklaring.