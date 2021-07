Tankesmien Agenda reagerer på video med statsministeren

Statsminister Erna Solberg (H) og Statsministerens kontor får kritikk for en video som Tankesmien Agenda mener er ren valgkamp. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Statsministerens kontor (SMK) har fått laget en video som skal fronte regjeringens tiltak mot ensomhet blant eldre. Agenda-sjef mener det er ren valgkamp.

I videoen, som har dukket opp i sosiale medier, møtes eldre personer til middag og forteller om sin ensomhet under pandemien, skriver Dagbladet.

Mot slutten av videoen dukker statsminister Erna Solberg (H) opp som sponsor av et milliontiltak som skal forhindre ensomhet blant eldre i kommunene – «Eldre ut på middag».

Trygve Svensson, som leder den Ap-vennlige Tankesmien Agenda, mener videoen må regnes som valgkamp for statsminister Erna Solberg og Høyre. Det er i så fall brudd på styringsprinsippene i offentlig sektor.

– Det er kritikkverdig og spesielt at det da er SMK som står som avsender, sier Svensson til Dagbladet. SMK avviser påstanden totalt.

. – Flere eldre har gjennom pandemien opplevd isolasjon og ensomhet. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap, når de er blitt vaksinert, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK.

Totalt har regjeringen satt av 30 millioner kroner slik at kommuner, sammen med restauranter, kan tilby billige middager til hjemmeboende eldre.