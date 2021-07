20-åring dømt for nettovergrep mot mindreårig

NTB

En 20 år gammel mann er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i sju måneder for å ha begått overgrep mot en 14 år gammel jente.

De to møttes over nettet i fjor sommer, og de to utvekslet over tid meldinger og bilder gjennom en rekke kanaler i sosiale medier, skriver Stavanger Aftenblad.

20-åringen har tilstått i saken, noe som tingretten mente var formildende i utmålingen av straffen. Han må i tillegg betale jenta 40.000 kroner i erstatning.

Saken er den siste av flere knyttet til en politioperasjon som har fått navnet Operasjon Spiderweb i Sørvest politidistrikt. Operasjonen er rettet mot nettovergrep mot barn.