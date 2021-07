Ungarn mister EØS-milliarder fra Norge

Norge, Island og Liechtenstein snører igjen pengesekken og betaler ikke ut de planlagte EØS-milliardene til Ungarn. Dette skjer etter at det ikke var mulig å bli enige om hvem som skulle forvalte pengene til sivilsamfunnet, forteller utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Arkivfoto: Jil Yngland / NTB

NTB

Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om forvaltningen av EØS-midler til sivilsamfunnet. Dermed går landet glipp av 2,3 milliarder kroner.

Mangelen på enighet gjør at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år, opplyser Utenriksdepartementet.

– Etter vår mening kunne EØS-midlene spilt en viktig rolle, særlig for å støtte sivilsamfunnet i Ungarn, men også for å bidra til innovasjon innenfor næringsliv, energi og klima, og for å fremme minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Norge står for 95 prosent av EØS-midlene. Den delen som går til sivilsamfunnet, skal forvaltes uavhengig av myndighetene i mottakerlandet.