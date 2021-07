Turgåer i Jotunheimen hentes med redningshelikopter

NTB

En skadd turgåer på Galdhøpiggen må hentes ned av fjellet med et redningshelikopter.

Hovedredningssentralen Sør-Norge skriver på Twitter klokken 23.21 onsdag kveld at et redningshelikopter fra Florø er på vei til Galdhøpiggen for å hente ned turgåeren.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen dreier det seg om en utenlandsk mann som var på vei ned mot Spiterstulen da han falt og fikk et åpent beinbrudd.

– Mannen blir fløyet lenger ned og møtt av ambulanse som vil ta ham til Otta, eller videre sørover til sykehus, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt.

En kvinne i 30-åra brakk onsdag et håndledd da hun var på vei ned til Juvasshytta fra Galdhøpiggen. Hun ble tatt hånd om av sitt eget turfølge og fraktet videre til lege.

Slike helseoppdrag er det egentlig luftambulansen som tar seg av. Men på grunn av sterk vind i fjellet ble redningshelikopter fra Florø bedt om å bistå, skriver avisen.