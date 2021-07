Over 24.000 uvaksinerte til Norge via sjøveien hittil i juli

NTB

24.366 uvaksinerte personer har kommet inn til Norge via sjøveien etter at reiserådene ble endret 5. juli, melder P4.

Tall radiokanalen har hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at det daglig kommer 1.730 uvaksinerte personer inn i Norge via sjøveien. Siden regjeringen opphevet reiserådene 5. juli, har det totalt reist inn 24.366 ikke-vaksinerte til Norge med båt.

Det finnes totalt 12 teststasjoner for båtturister i Norge. Nå er pågangen såpass stor at det i løpet av uka vil bli etablert en egen teststasjon på havna i Sponvika i Halden.

– Det er for at det skal bli mer effektivt. Hver morgen ligger båter klare som venter på å få registrert og testet seg, sier Jostein Stø, som leder flere av teststasjonene i Halden, til P4.

Også teststasjonen på havna i Sandefjord merker pågangen. Ferja mellom Sandefjord og Strømstad er populær, og dette fører til mye folk på havna.

– Vi tar imot mange hundre til testing hver dag, forteller kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.