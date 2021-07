Kan bli siste sommer man får kjøre fritidsbåt med høy promille

NTB

Halvparten av dem i fritidsbåt som mistet livet i fjor, var ruspåvirket. De fine sjøvettskampanjene er ikke nok, mener MA Rusfri Trafikk.

Interessen for fritidsbåt har eksplodert det siste året, og vi har nå over 1 million båter i landet. Nå er det sommerferie og varmt i været. Alle vil ut på sjøen.

Politiet er også ute på bølgene. Båtpatruljene er synlige langs hele kysten. De følger med på uaktsom kjøring, promillegrensen, fart, sikkerhet og utstyr. I fjor var det i flere perioder hektisk, og det ble delt ut forenklede forelegg for promillekjøring og manglende flytevester.

Føre båt

Samtidig med at båtsesongen når toppen, vil MA Rusfri Trafikk øke presset mot politikerne som er på valgkamp. Målet er at dette skal bli siste sommer med lovlig høy promille for dem som fører fritidsbåter.

– Politikere må vise at de tar vedtaket om nullvisjonen på sjøen på alvor og senker promillegrensen. Det er inkonsekvent å vedta en nullvisjon, mens man ikke er villig til å iverksette tiltak, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Hun er ute sammen med Oslo politidistrikt som er på båtpatrulje.

I dag er det lov til å kjøre fritidsbåt med 0,8 promille. MA Rusfri Trafikk jobber for at grensen skal senkes til 0,2, som er den samme for førere av bil.

Merkbart påvirket

– Hvert år produseres fine sjøvettkampanjer, men vi trenger noe håndfast. I dag sier loven at det er lov å kjøre beruset på sjøen. Med 0,8 promille er du merkbart påvirket, sier generalsekretæren.

Hun viser til at våre holdninger til rus i båt er dårligere enn til bilkjøring. Da promillegrensen for bilkjøring i sin tid ble satt ned fra 0,5 til 0,2, endret dette også holdningene. Folk tar ikke lenger en kjørepils når de skal kjøre bil.

Stemt ned

Det er tidligere blitt lagt fram lovforslag om å senke promillegrensen for å kjøre fritidsbåter på under 15 meter, men uten at det har fått flertall i Stortinget.

Regjeringen har ikke villet røre promillegrensen. Isteden lanserte de sommeren 2019 en nullvisjon for omkomne i småbåtulykker. Det skjedde til tross for at flere organisasjoner ba om at promillegrensen burde bli revurdert.

Norge er blant de landene i Europa med den høyeste promillegrensen til sjøs. I Sverige er grensen på 0,2 promille.

I 2019 omkom 28 personer knyttet til fritidsbåter. Blant de døde hadde 8 av dem promille. Statens Havarikommisjon viser til at de skadde og omkomne i forbindelse med kollisjoner og grunnstøtinger ofte er ruspåvirket.

I 2020 omkom 20 personer på fritidsbåt. 10 av dem hadde promille på over 0,8. Seks av dem var førere. Fem av førerne hadde promille på over 1,1 opplyser Sjøfartsdirektoratet.