Norsk Vegansamfunn søker om trosstøtte

NTB

Norsk Vegansamfunn har sendt søknad om trosstøtte og forventer å få den innvilget. Nå vil de tilby veganske vigselsseremonier.

I fjor høst meldte Vårt Land at Norsk Vegansamfunn (NVS) hadde registrert seg som livssynsamfunn. Nå har de søkt Statsforvalteren i Agder om statsstøtte, skriver Vårt Land.

Som livssynssamfunn har NVS krav på statlig støtte på 1.310 kroner per medlem. De har nå søkt om støtte for 459 medlemmer, noe som kan utløse støtte på over 600.000 kroner.

Styremedlem i Norsk Vegansamfunn, Henrik Kjellmo Larsen, bekrefter at søknaden er sendt. Han forteller at statsstøtte vil medføre et vesentlig høyere budsjett, og at dette kan åpne nye dører for livssynssamfunnet. Flere medlemmer har uttalt at de ønsker en vegansk vigselsseremoni.

– Dette jobber vi med, og blant ulike ritualer er det i første omgang snakk om bryllup.

I 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme er et livssyn. Norske veganere fikk dermed juridisk vern mot diskriminering og hatefulle ytringer.