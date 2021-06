Flukt fra politikontroll endte med krasj

NTB

En mann er pågrepet etter å ha unndratt seg en politikontroll på Kløfta. Flukten endte med at mannen kjørte inn i en annen bil bakfra.

Mannen i 20-årene fra Romerike er godt kjent av politiet fra tidligere, skriver Dagbladet.

– Den har vi nå kontroll på, og vi har også pågrepet mannen, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt.

Politiet fulgte etter bilen da den unndro seg kontroll. Jakten måtte avbrytes kort tid senere som følge av mannens kjøring. Like etterpå kjørte han i en annen bil bakfra.

Kvinnen som kjørte bilen som ble truffet, ble lettere skadd og er kjørt til Ahus. Mannen kastet fra seg en revolver etter ulykken, og denne har politiet funnet.

Mannen er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten førerkort, brudd på våpenloven, oppbevaring av narkotika, bruk av falske kjennetegn, brudd på veitrafikklovens paragraf 3 om å opptre aktpågivende og varsomt, og for ikke å stanse for kontroll.