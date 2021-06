FHI kartlegger hvem som trenger en tredje vaksinedose

Overlege Sara Watle i FHI jobber med på kartlegge hvem som er aktuell for en tredje vaksinedose, en såkalt booster-vaksine. Foto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

NTB

For de aller fleste er det nok med to vaksinedoser, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) som nå kartlegger hvilke risikogrupper som er aktuelle for vaksinepåfyll.