Pride-flagget i Melhus har forsvunnet

NTB

Pride-flagget utenfor Melhus rådhus er blitt borte. Ordfører Jorid Sagtøyen (Sp) reagerer kraftig.

– Dette er skikkelig dårlig gjort, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) til Trønderbladet.

Jagtøyen tror at flagget forsvant natt til lørdag for lørdag fikk hun henvendelse fra flaggheiseren og lederen i ungdomsrådet om at flagget var borte. Hun trodde først det dreide seg om en misforståelse og at driftslederen hadde tatt ned flagget.

– Men da ville det jo vært slik at vimpelen skulle ha vært heist, og den ligger inne på vaktmesterens kontor. Driftslederen sa at han ikke hadde tatt ned flagget. Det kan være en tullestrek i forbindelse med Camp Melhus, og er det det, er folk tilgitt om de kommer tilbake med flagget, sier ordføreren.

– Men om de er uenige i at Melhus skal ha et Pride-flagg, får de ringe meg. Jeg kommer til å kjøpe inn flere Pride-flagg slik at vi har mange om noen forsøker å ta ned flagget, sier Jagtøyen til avisen-

I Oslo har politiets hatkrimgruppe satt i gang etterforskning etter at flere Pride-flagg i Oslo er blitt stjålet eller ødelagt.