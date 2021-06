Færder viderefører lokale tiltak for å slå ned delta-utbruddet

NTB

Mens resten av Norge fikk nyheter om ny gjenåpning av samfunnet fredag, besluttet Færder kommune videreføring av strengere, lokale regler i en uke til.

Det innføres påbud om bruk av munnbind i øykommunen i gamle Vestfold i en uke til. De nasjonale lettelsene vil ikke gjelde der, og tiltakene kommunen har innført etter smitteutbruddet, videreføres.

– Vi innfører ikke de nasjonale lettelsene og har vedtatt å bli værende på dette nivået i en uke til, sier ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) til NTB.

Færder har registrert minst 56 smittede av den nye deltavarianten etter et utbrudd som oppsto på korkonserter. 1 av 10 smittede er fullvaksinerte, noe som gjør at FHI følger nøye med på utviklingen.

Fredag er det registrert tre nye tilfeller, og ingen tilfeller av villsmitte, i Færder. Det gjør at ordføreren håper han kan unngå en nedstenging av kommunen.

– Vi håper jo inderlig ikke det, og det ser jo ut som vi kan klare å unngå det, sier Andersen.

Kommunen tar nå kontakt med arrangører for å sørge for at arrangementer foregår på en smittevernmessig trygg måte.