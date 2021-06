Forsinkelse på fire–fem uker i nytt vaksinescenario fra FHI

Folkehelseinstituttet, her ved direktør Camilla Stoltenberg, regner med at alle voksne vil få tilbud om andre vaksinedose innen midten av oktober. Det er en forsinkelse på fire–fem uker.

NTB

De mellom 18 og 44 år får tilbud om andre vaksinedose innen midten av oktober, viser FHIs nye vaksinescenario. Det er fire–fem uker senere enn tidligere antatt.

Folkehelseinstituttet kom tirsdag med et nytt scenario for når alle aldersgrupper i Norge kan forvente å få sin første og andre dose av coronavaksinen. Det skjer dagen etter at det ble kjent at Norge får 900.000 doser færre av Pfizer-vaksinen i juli, august og september.

I det oppdaterte scenarioet anslår FHI at aldersgruppen 18–41 år, som er sist på prioriteringslista, vil få tilbud om sin første dose i uke 31–32 – altså i begynnelsen eller midten av august. Det er to–tre uker senere enn i det forrige scenarioet på uke 29.

Dose to er ytterligere forsinket. FHI anslår at alle voksne vil ha fått tilbud om sin andre dose i uke 40-41, altså i begynnelsen eller midten av oktober. Det er en forsinkelse på fire–fem uker fra forrige anslag, som var uke 36.