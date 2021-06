Tre hunder funnet døde i huset som brant i Brumunddal

Flere nabohus måtte evakueres etter at det brøt ut brann i et bolighus i Brumunddal hvor det oppholdt seg sju hunder.

NTB

Brannen i bolighuset i Brumunddal er under kontroll. De tre hundene som var savnet er funnet døde i huset.

– Det er gjort funn av tre døde hunder inne i huset. På grunn av fortsatt mye røykutvikling anbefales fortsatt at nærmeste naboer er evakuert, skriver politiet i Innlandet på Twitter i 15.30-tiden lørdag.

Like før meldte Ringsaker brannvesen at de driver med etterslokking.

Flere nabohus måtte evakueres etter at det brøt ut brann i et bolighus i Brumunddal hvor det oppholdt seg sju hunder.

Ingen mennesker befant seg i huset på Mørkevedveien i Brumunddal da brannen startet i 13.20-tiden, men huseieren opplyste at sju hunder var inne i bygget. I 14-tiden var fire av disse reddet ut, mens de resterende tre altså døde i brannen.

Politiet evakuerte også fem hus med mellom 10 og 15 personer i nærheten etter sterk røykutvikling. Det var ikke spredningsfare i forbindelse med brannen, men kraftig vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig.

To katter, som befant seg i et bur på baksiden av det brennende huset, måtte sendes til veterinær etter at de muligens fikk i seg røyk.