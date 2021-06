Sp vil ha mer hjelp til luftfart, reiseliv og kultur

NTB

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Sp blant annet en kompensasjonsordning for luftfarten på 1,5 milliarder kroner og redusert serveringsmoms ut året.

Sps forslag presenteres fredag, samme dag som innstillingen til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram.

− Det er behov for kraftfulle og målrettede tiltak overfor arbeidsfolk og bedrifter i de bransjene som har vært hardest rammet over tid, sier finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Når regjeringspartiene og støttepartiet Frp nok en gang svikter, må vi vise at det finnes et alternativ som ikke kaster arbeidsplasser i blant annet luftfarten, reiselivet og serveringsbransjen over bord, fortsetter han.