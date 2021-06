NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 11. juni.

G7-toppmøte i Storbritannia

Lederne for G7-landene møtes til et tre dager langt toppmøte i Storbritannia. Joe Biden er på sin første utenlandstur som USAs president og deltar på møtet.

Koronasertifikat til innenlands bruk skal være klart



På regjeringens pressekonferanse onsdag 2. juni sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at koronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart fredag 11. juni, altså i dag.

WHO møter pressen

Verdens helseorganisasjon (WHO) holder digital pressekonferanse om covid-19. WHO har allerede advart om at koronavaksineringen i Europa langt fra er tilstrekkelig til å kunne forhindre nye smittebølger.

Stortingsmelding om energi

Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) legger klokka 11.45 fram stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Nasjonalmuseet offentliggjør åpningsdatoen

Åpningen av Nasjonalmuseet har blitt utsatt to ganger. I dag blir åpningsdatoen i 2022 offentliggjort i en digital omvisning som starter kl. 12.30.

Fotball-EM starter



Gruppespillet i EM-sluttspillet i fotball for menn starter – ett år forsinket – med åpningskampen mellom Tyrkia og Italia i Roma. Kampene i årets EM spilles i tolv land. Årsaken er at man feirer at det i 2020 var 60 år siden det første EM i fotball.