61 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 61 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 16 under snittet de sju foregående dagene.

61 tilfeller er like mange som på tirsdag, men 65 færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 68 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Vestre Aker. Der ligger smittetrykket på 303 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert fem nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Nordre Aker (227) og Søndre Nordstrand (181).

Bydelen Grorud har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 40 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert to nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 36.850 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.