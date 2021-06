Politiet varsler overføring til tvungent psykisk helsevern for Tor Kjærviks drapssiktede sønn

Politiet satte opp sperrebånd ved leiligheten der advokat Tor Kjærvik ble funnet drept på Røa i Oslo mandag 12. april 2021. Påtalemyndigheten mener det er sannsynlig at det vil bli reist tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern etter at 36-åringen har vært under tvungen observasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Påtalemyndigheten mener det er sannsynlig at Tor Kjærviks sønn var utilregnelig da han skjøt og drepte den kjente advokaten på Røa i april.

Onsdag ble den 36 år gamle drapssiktede sønnen fengslet i fire nye uker i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten mener han fremdeles, og til tross for at han er lagt inn på psykiatrisk sykehus, kan være i stand til å påvirke vitner i saken. Han ble også ilagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

Under fengslingsmøtet kom det fram at påtalemyndigheten mener det er sannsynlig at drapsetterforskningen vil ende med en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern. Det betyr at etterforskningen mener den siktede sønnen ikke var å anse som tilregnelig da drapet skjedde.

Under forrige fengslingsmøte, den 12. mai, ble det varslet at har den siktede skulle undergis rettspsykiatrisk vurdering og tvungen observasjon.

Retten skriver i fengslingskjennelsen at den deler påtalemyndighetens syn på dette spørsmålet på det nåværende tidspunktet.

Den 36 år gamle mannen er siktet for å ha skutt og drept sin far, Tor Kjærvik, og for å ha forsøkt å drepe farens samboer på Røa i Oslo i 12. april i år.