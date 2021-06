Drapssiktet svingte mot kjøreretningen på motorveien og kolliderte

NTB

En mann i 20-årene er siktet for drap på en kvinne i Oslo, og for drapsforsøk etter å ha frontkollidert da han kjørte mot kjøreretningen på E6.

– Politiet fant kvinnen i en leilighet på Hellerud øst i Oslo rundt klokka 7 tirsdag morgen, sa leder Anne Alræk Solem ved drapsseksjonen i Oslo politidistrikt på en pressebrifing tirsdag ettermiddag.

Politiet oppsøkte adressen etter at mannen i 20-årene frontkolliderte med en varebil på E6 i Eidsvoll ved 6-tiden tirsdag morgen. Opplysninger på stedet ledet politiet til leiligheten på Hellerud i Oslo hvor kvinnen ble funnet drept.

– Det var en relasjon mellom de to, men det er for tidlig å si noe nærmere og hva slag det var, sier Solem til NTB.

Hun vil ikke kommentere noe om hvordan politiet mener kvinnen skal ha blitt drept, hva slags skader hun hadde da hun ble funnet eller om det var flere til stede i leiligheten da kvinnen ble funnet.

Den siktede mannen er ikke kjent for politiet fra før. Politiets undersøkelser er i en tidlig fase og Solem er derfor tilbakeholden med å gi for mange opplysninger fra etterforskningen.

Oppsøkte leiligheten etter kollisjonen

– Det er per nå ingen opplysninger i etterforskningen som tilsier at vi skulle sikte flere personer i saken, sier Solem.

Frontkollisjonen skjedde på Morskogen, nær grensa mellom Viken og Innlandet. Mannen som er siktet, kjørte nordover på E6 i en personbil, men i motgående kjørefelt, og kolliderte med varebilen, som kom sørover.

Ulykken førte til store materielle skader. Ingen av de involverte ble alvorlig skadd, men mannen er også siktet for drapsforsøk i forbindelse med kollisjonen. Det skal ha vært to personer i varebilen, så siktelsen kan bli utvidet til å gjelde to drapsforsøk, får NTB opplyst.

Håper på avhør tirsdag

Politiet håper å få avhørt mannen tirsdag. Han har fått oppnevnt advokat Cathrine Grøndahl som forsvarer og blir fremstilt for varetektsfengsling enten onsdag eller torsdag.

Grøndahl sier til NTB at hun håper på at et avhør av mannen vil skje i løpet av tirsdagen. Også politiet har uttrykt et ønske om å avhøre mannen i løpet av tirsdagen.

Politiet innhentet tirsdag ettermiddag videoopptak og avhørte vitner.