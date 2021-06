Alvorlig tomatvirus påvist i Norge

Viruset kan forårsake 30 til 70 prosent tap i tomatproduksjonen. Det kan også ramme paprikaplanter. Les mer Lukk

NTB

Et alvorlig og svært smittsomt tomatvirus er for første gang påvist i Norge. Viruset er ikke farlig for mennesker, men spres raskt mellom planter.