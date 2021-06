Viggo Kristiansen uttaler seg for første gang etter løslatelsen

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen uttaler seg offentlig for første gang siden han ble løslatt. Det gjør han i et åpent brev til befolkningen i Kristiansand.

Kristiansen ble tirsdag løslatt etter å ha sittet nesten 21 år i fengsel for Baneheia-drapene. Saken er gjenopptatt, og politiet er i gang med nye etterforskningsgrep.

Søndag ble det blant annet tatt nye DNA-prøver av Kristiansen, opplyser støttegruppen hans. Samtidig uttaler Kristiansen seg for første gang offentlig om saken.

I et åpent brev publisert av Fædrelandsvennen takker han for støtten han har fått siden han kom hjem. Kristiansen skriver også at han ber om forståelse for at han og familien trenger privatliv i tiden framover.

«Tusen takk! Jeg må bare få si at jeg er overveldet av den gode stemning og positive mottakelse dere har gitt meg, nå som jeg er hjemme igjen. Det har vært mye nytt å forholde seg til den siste uken, men dette, det var jeg ikke forberedt på», heter det i innledningen av brevet.