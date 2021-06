Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet etter hundeangrepet i Brumunddal

Et halvannet år gammelt barn døde lørdag etter det som vitner har beskrevet som et angrep av to hunder. Politiet jobber nå med å klarlegge hendelsesforløpet. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at et halvannet år gammelt barn døde etter å ha blitt angrepet av to hunder i Brumunddal, jobber politiet med å klarlegge hendelsesforløpet.