NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 29. mai.

USA innfører sanksjoner mot Hviterussland

USA innfører sanksjoner mot Hviterussland for omdirigeringen av et passasjerfly fra Ryanair og den påfølgende pågripelsen av journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj.

Sanksjoner mot ni hviterussiske statseide selskaper, som ble gjeninnført i april etter at myndighetene slo hardt ned på demonstrasjoner mot Lukasjenko, vil tre i kraft 3. juni, opplyser Det hvite hus. I tillegg samarbeider USA med EU om å utarbeide en liste over målrettede sanksjoner mot sentrale skikkelser i regimet til president Aleksandr Lukasjenko, sier pressetalsperson Jen Psaki.

Opp mot 800 personer samlet seg i park i Bergen

Politiet anslår at det samlet seg mellom 700–800 personer i Nygårdsparken i Bergen sent fredag kveld. Flere patruljer ble sendt til stedet.

På Twitter skrev Vest politidistrikt at det var kommet en jevn strøm med klager på høy musikk og støy, samt meldinger om slåssing og fyll. Politiet beskrev stemningen i parken som den rene «festivalstemningen» og skrev at det var vanskelig å få oversikt over situasjonen.

Colombias regjering setter inn militæret mot demonstrasjoner



Colombias president Ivan Duque sier at militæret vil kalles inn for å få bukt med de store demonstrasjonene i Cali. Tre mennesker døde under sammenstøt i byen fredag, ifølge myndighetene.

Det har vært stor uro i landet i flere uker, og myndighetene har registrert 49 dødsfall i demonstrasjoner og sammenstøt til nå, blant dem to politibetjenter. Human Rights Watch (HRW) mener det reelle tallet er 63.

339 nye koronasmittede registrert siste døgn – 56 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 339 koronasmittede i Norge. Det er 375 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 414 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 395, så trenden er stigende. I Oslo er det registrert 56 nye smittetilfeller, én under snittet de sju foregående dagene. Det har i snitt blitt registrert 65 smittede per dag i hovedstaden de to siste ukene.