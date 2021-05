Human Rights Service kan miste statsstøtten

Ifølge Hege Storhaug har HRS opparbeidet seg høy troverdighet på saker om islam og innvandring. Nå mister organisasjonen statsstøtten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

Et flertall på Stortinget går inn for å be regjeringen fjerne statsstøtten til den omstridte organisasjonen Human Rights Service (HRS).