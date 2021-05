Terrortiltalt 16-åring nektet straffskyld i retten

Statsadvokat Marit Formo er aktor i saken mot den terrorsiktede 16-åringen. Hun mener at PST avverget et mulig terrorangrep i Norge ved å pågripe ham. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

16-åringen som er tiltalt for terrorvirksomhet, nektet straffskyld da saken startet i Oslo tingrett tirsdag.

16-åringen fra Syria er tiltalt for terrorforberedelser og deltakelse i terrororganisasjonen IS. Aktoratet mener at han forberedte en terroraksjon i Norge.

Gutten, som snakker dårlig norsk, har ikke villet la seg avhøre av PST. Hans forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, har avvist at hans klient hadde terrorplaner.

Saken går for lukkede dører i Oslo tingrett mellom 18. og 31. mai. Pressen får følge saken, men er ilagt delvis referatforbud. Det knytter seg i hovedsak til forhold som kan identifisere tiltalte.