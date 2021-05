Politiet stanset 17. mai-tog på vei mot Slottet

NTB

Et 150 personer stort 17. mai-tog som demonstrerer mot coronarestriksjonene, ble stanset av politiet på vei opp Karl Johan mot Slottet i Oslo.

– På slottet var det et annet arrangement som pågikk. Derfor valgte politiet å stoppe dette alternative toget før det kom til slottsplassen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Han understreker at arrangementet gikk rolig for seg, men at politiet ønsket forhindre at arrangementet på slottet ble forstyrret. Toget er nå på Egertorget, med vesentlig færre personer enn de opprinnelig var.

– Vi må i ettertid se på om det blir sterkere reaksjoner, men det er for tidlig å si per nå, sier Gulbrandsen.

Mange av deltakerne i toget er de samme som har deltatt i en rekke coronademonstrasjoner den siste tiden. I Oslo har opp mot 200 personer møtt opp til demonstrasjoner foran Stortinget flere lørdager den siste tiden. Der har de blant annet brent munnbind og hatt gruppeklem.