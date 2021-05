NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 15. mai.

Høyres landsmøte fortsetter



Høyre holder sitt landsmøte fra 14. til 16. mai. Landsmøtet arrangeres digitalt, men partiledelsen befinner seg på Thon Hotel Opera i Oslo sammen med ledere av redaksjonskomiteen og resolusjonskomiteen.

Klagefrist utløper for Storbritannia om brudd på brexitavtale

Lørdag er siste frist for Storbritannia til å komme med svar til den juridiske prosessen som EU har startet mot britene for brudd på brexitavtalens tollregler for Nord-Irland.

Delvis gjenåpning i Polen

Restauranter i Polen får igjen lov til å ha uteservering. Samtidig oppheves munnbindpåbudet i landet.

NM-finale i håndball

Sola og Vipers Kristiansand møtes til NM-finale i Stavanger Idrettshall. Topphåndballen har ligget brakk siden 18. januar, men tirsdag møtte Vipers Storhamar til seriefinale. Der var Kristiansand-laget suverene.

FA-cupfinalen

Det er duket for en ren folkefest på Wembley når Chelsea og Leicester møtes til FA Cup-finale lørdag. 21.000 skal se lagene kjempe om trofeet fra tribunene.