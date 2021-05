Nordnorske kommuner saksøker staten for retten til å bestemme over statlig jord

I Nordland og Troms får staten alle inntekter fra statlig eid utmark. Det vil to kommuner ha en slutt på. Les mer Lukk

NTB

Kommunene Beiarn og Bardu krever at Fjelloven skal gjelde også i Nord-Norge, slik at de får bestemme over utmark der staten er grunneier. Nå saksøker de staten.