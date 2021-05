Tynset forbyr arrangementer og stenger butikker

NTB

Et coronautbrudd gjør at Tynset forbyr arrangementer fram til 17. mai. De fleste butikktypene må stenge.

Så langt er elleve personer smittet i utbruddet, som i hovedsak knyttes til tre husstander, opplyser kommunen. De forventer flere positive tester i løpet av dagen.

Butikkene må holde stengt. Det er gjort unntak for blant annet matbutikker, apotek, Vinmonopolet og blomsterbutikker.

Kafeer og restauranter får kun ha åpent for takeaway.

Det blir påbudt med munnbind innendørs på offentlig sted, og hjemmekontor skal benyttes når det er praktisk mulig.

Kommunen ber også folk om å begrense besøk og at kun én person fra hver husstand foretar innkjøp.

– Kommunen er klar over at de innførte tiltakene er svært inngripende overfor våre innbyggere. Samtidig vurderer kommunen det slik at det er nødvendig med sterke tiltak i en begrenset periode, til vi har fått oversikt over smittesituasjonen, skriver kommunen i en pressemelding.