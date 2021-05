Store mengder kloakk har rent ut ved populær badestrand i Oslofjorden

Vann- og avløpsetaten i Oslo følger med på situasjonen og overvåker vannkvaliteten. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Et strømbrudd på Vestfjorden Avløpsselskap gjør at store mengder kloakk tirsdag har rent ut i Lysakerelva, like ved Sollerudstranda i Oslo.