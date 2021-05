Politiet tipset VG om Hagen-saken ved en misforståelse

En misforståelse gjorde at politiet tipset VG om Anne Elisabeth Hagen-saken.

NTB

Politiet kontaktet VG-ledelsen etter at en abonnementsselger fra avisen ringte Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant. Årsaken var frykt for lekkasjer.